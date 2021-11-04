Куда отправиться с детьми осенью? ТОП-7 идей на любой вкус

Где в Литве можно отдохнуть с детьми осенью? Куда отправиться в путешествие всей семьёй? Для того чтобы легче было сделать выбор, попробуем ориентироваться на интересы и увлечения ребенка. Агентство Keliauk Lietuvoje предлагает на выбор целых семь направлений.

Да, кстати. В самом конце списка вас ожидает секретная информация. Вы узнаете, чем занимается на отдыхе один из бессменных ведущих RUSRADIO LT Гинтарас Зукас.

Итак, ТОП-7 замечательных идей для отдыха с детьми.

Если ваш ребенок – из категории знатоков или ценителей искусства и истории, ему наверняка будет интересно в интерактивных музеях. Такие музеи приглашают не только полюбоваться экспонатами, но и дотронуться или даже поиграть на них. Маленькие и большие путешественники смогут принять участие в концерте живой музыки в Музее национальных инструментов, поговорить с волшебными городскими скульптурами или заглянуть в уникальный, единственный в странах Балтии, «Музей игрушек».

В этой категории тоже множество предложений – от кукурузных лабиринтов до парков приключений. Можно побродить по пешим тропам, «выпрыгать» лишнюю энергию в парке батутов или познакомиться с культурой индейцев в деревне Винету. Правда, некоторые из путешествий – те, которые на свежем воздухе, – ограничиваются погодными условиями.

Гора ведьм, Музей янтаря с сокровищами Балтийского моря, Музей этнокосмологии или чудовище в подземельях Вильнюса. Эти и другие места, которые будут интересны и детям, и взрослым, – отличное доказательство того, что в Литве есть место для сказок и легенд. А источником для них служат аутентичные литовские народные сказки и балтийская мифология.

Кто же из детей не любит зверюшек! Морской музей, Сафари, Парк сов – вот лишь несколько объектов, которые обязательно нужно посетить любителям фауны. Каждое из этих мест уникально. И во многих из них можно не только со стороны понаблюдать за жизнью животных, но и погулять с ними, покормить и погладить.

Ваша семья обожает отдых у воды? Тогда эта категория для вас. Литва богата не только реками, озерами или другими водоемами, сезон купанья в которых пока закрылся, но и оборудованными на них развлечениями. Ну и, конечно же, аквапарками, посещать которые весело в любую погоду. Так что сохраняйте себе в закладки – в тёплое время года можно отправиться с детьми в удивительную прогулку на прозрачной лодке, а в холодное – поплескаться в тёплом уютном аквапарке.

Редкого ребенка не привлекает движущаяся, катящаяся, летающая техника. Особенно если её можно испытать самостоятельно. Если ваш ребенок именно из этой категории – этот раздел для вашей семьи. В Литве есть большой выбор предложений для любителей разной техники – от самой узкой железной дороги, симулятора пилотирования самолета до военных и древних технических экспонатов.

Последний, но самый сладкий маршрут нашего списка – путешествие с детьми туда, где пахнет шоколадом, мёдом и пирогами. Гастрономические остановки привносят новые краски и впечатления в каждую поездку. Литовская кухня отличается натуральностью, сезонностью, полезными местными продуктами и рецептами, рассчитанными на детей.

К слову, агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje, которое и подготовило идеи для поездок, напоминает, что до 22 ноября действует акция «Третья ночёвка». В рамках этой акции можно остановиться на две ночи в гостинице (из тех, которые принимают участие в проекте), и тогда третью ночёвку можно будет получить бесплатно. А получить специальный промокод для этого можно, зарегистрировавшись на сайте keliauklietuvoje.lt.

Ну и, наконец, обещанная информация о нашем замечательном ведущем, Гинтарасе Зукасе. Оказывается, в свободное от работы время он… толкает камни. На этом фото – Зукас и Puntukas, один из самых больших камней Литвы. О том, какие еще камни есть в Литве, и пытался ли их сдвинуть с места кто-то из ведущих RUSRADIO LT, – в одном из следующих выпусков рубрики «Отдых в Литве».