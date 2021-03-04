Куда сообщать о побочных эффектах прививки

Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами сообщает, что за первые два месяца вакцинации от коронавируса, т.е., с конца декабря прошлого года по конец февраля нынешнего, поступило 1201 сообщение о предполагаемых побочных реакциях на вакцину.

В основном люди жаловались на озноб, головную и мышечную боль, тошноту, боль в месте инъекции.

Большинство этих реакций по степени тяжести классифицируются как легкие или умеренные. Все неприятные симптомы проходили за несколько дней.

Подавляющее большинство жалоб было после прививки вакциной Pfizer-BioNTech, около 400 сообщений от AstraZeneca и около 60 – Moderna.

Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами напоминает, что при наличии побочных эффектов от прививки следует заполнить и отправить специальною форму на сайте агентства.

Более подробная информация – vvkt.lt.