Сегодня в разделе «Юридическая консультация» – ответ юриста на вопрос слушателей RUSRADIO LT. Куда жаловаться на недобросовестного арендатора квартиры?

– Добрый день. Наша семья сдала квартиру студентке. Мы подписали договор, передали ключи. Договорились, как и когда девушка будет платить за квартиру. Но прошло уже три месяца, а мы не получили от нее денег ни за один месяц аренды. Связались, договорились о встрече. Но в условленный день девушка не появилась, а затем вообще пропала. Что неприятно, она не только не оплатила аренду, но у нее еще и остались ключи от нашей квартиры. Куда обращаться, чтобы можно было вернуть деньги и ключи? В полицию или прямо в суд?

– Конечно, сообщите о случившемся в полицию. Если в проведении расследования будет отказано, вас могут направить в гражданский суд для разрешения спора. Что это значит? Вы должны будете написать в суд заявление с подробным описанием того, что произошло. Потребуется указать необходимые данные – ваши и арендатора, рассказать об арендуемой недвижимости, указать сумму задолженности. Понадобятся договор аренды и другие документы, подтверждающие незаконное поведение арендатора. В заявлении надо будет указать сумму, которую вы хотите взыскать.

Как подать заявление? Вы можете обратиться в суд того города, который арендатор указал в договоре своим местом жительства, т.е. отправиться в суд и подать заявление. Или, чтобы сэкономить время и деньги, – зайти на портал электронных услуг судов Литвы e.teismas.lt. Там вы найдете справочные видеоуроки, которые помогут с легкостью разобраться с этим вопросом. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, проконсультируйтесь с юристом. Кстати, на сайте Службы гарантированной государством юридической помощи vgtpt.lrv.lt можно проверить, имеете ли вы право на бесплатную юридическую помощь.

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Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов teismai.lt.