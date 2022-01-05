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Кукарекающие часы, виртуальная башня Гедиминаса и другие новости

Автор Анжелика Орлёнок
Кукарекающие часы, виртуальная башня Гедиминаса и другие новости
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В Шяуляе снова заработали часы «Петух», которые являются одним из символов пешеходного бульвара города. А в виртуальной реальности появилась башня Гедиминаса в своем первозданном виде. Об этих и других новостях читайте ниже.

2022 год объявлен в Литве годом караимов. Программа включает в себя праздничные мероприятия и различную деятельность, которые пройдут в Тракае, Вильнюсе и Паневежисе. Вся подробная информация – на страницах портала «Караимы Литвы».

Шяуляйцев снова радует один из символов пешеходного бульвара – часы «Петух». Дважды в день – в 12:00 и 18:00 – петух кукарекает и приветствует прохожих, говоря им «Добро пожаловать в Шяуляй!» на 14 разных языках.

В виртуальной реальности появилась башня Гедиминаса в своем первозданном виде. Уникальный 3D-тур, рассказывающий об истории башни и Дворца правителей, начнут показывать со дня рождения города, 25 января.

Журнал The Banker, принадлежаший группе The Financial Times, обьявил Гинтаре Скайсте министром финансов года – в мировом и европейском контексте.

В Шяуляе на предприятии Žiemelio grūdai произошла утечка одной тонны растительного масла. Загрязнение устраняется.

Ярмарку Казюкаса в этом году планируют с осторожностью. Ярмарка, которая ежегодно проходит с 1604 года, в 2021 году не проводилась впервые. Организаторы ярмарки хоть и осторожно, но уже готовятся к ее возвращению. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то ярмарка намечена на первые выходные весны – 4-5 марта.

В холле библиотеки Врублевских Литовской академии наук с 5 января до 8 февраля проходит выставка «Вильнюс в значках».

Омикрон одну за другой поражает команды Евролиги. На этой неделе, похоже, будет сыгран всего один матч. Миланская Olimpia Armani встретится с питерским «Зенитом» в Италии в пятницу, в 21:30.

Министерство обороны готовит списки призывников на текущий год. Вся актуальная для призывников информация будет размещена на интернет-сайте karys.lt.

В Кернаве появилась новая пешеходная тропа, соединяющая Белую гору со средневековым городом. Ее протяженность – 2 км. Новая тропа проходит по лесистой части крутого склона, поэтому путешественникам открывается живописный вид на изгибы Нериса и кроны деревьев.

Компания Susisiekimo paslaugos сообщила об изменении некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов.

Рядом с планируемым торговым центром в Пилайте планируется создать общественный частный парк. Замечаний и предложений от жителей района ожидают до 19 января. Информация – на странице Вильнюсского самоуправления.

Завтра, 6 января, в Центре научной коммуникации и информации библиотеки Вильнюсского университета откроется интерактивная выставка из Германии «Вселенная. Мужчина. Интеллект», исследующая секреты человечества, науки и общества. Выставка будет работать до 4 февраля.

Mercedes-Benz отозвал сотни тысяч автомобилей из-за технической проблемы. По заявлению производителя, в некоторых автомобилях GLE/GLS/CLS и классов C, E, S и G с дизельными двигателями не исключено повышение температуры некоторых компонентов.

Фото – visitsiauliai.lt.

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