Кукарекающие часы, виртуальная башня Гедиминаса и другие новости

Ярмарку Казюкаса в этом году планируют с осторожностью. Ярмарка, которая ежегодно проходит с 1604 года, в 2021 году не проводилась впервые. Организаторы ярмарки хоть и осторожно, но уже готовятся к ее возвращению. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то ярмарка намечена на первые выходные весны – 4-5 марта.