Кулинарное путешествие. Сакартвело – это звучит вкусно

Грузия, или Сакартвело, – небольшая, но удивительная по красоте и щедрости страна. У грузин есть интересная притча. Когда Бог раздавал земли разным народам, грузины засиделись за столом и опоздали на торжественную «дележку» земель. «Почему вы опоздали? Я все раздал!» — строго спросил Бог сытых и веселых грузин.

«Мы поднимали чаши с вином и закусывали, прославляя твое имя, Господи», — ответили грузины.

И тогда Бог расчувствовался и подарил им небольшой кусочек земли, который изначально приберегал для себя…

Море, солнце, горы и реки

У грузин есть теплое море, жаркое солнце и горы, где протекают чистейшие реки. Поэтому и кухня Грузии – многогранная и разнообразная. Например, на западе Грузии, ближе к морю, хорошо растет кукуруза, которая и является основой множества блюд. Кухня западной Грузии – острее. В составе блюд используется больше овощей и пряных трав.

В предгорных районах – немного другие кулинарные традиции. Преобладают разнообразное мясо на углях, сыры, выпечка.

При этом все кулинарные традиции Грузии объединяет одна важная идея. Каждый гость, который попадает на грузинское застолье, должен быть накормлен досыта. Недаром бывалые путешественники со смехом говорят, что, отправляясь в Грузию, с собой надо прихватить… второй желудок.

Традиционное грузинское застолье называется «супра» (в переводе — скатерть). Надо понимать, что это – не банальное поглощение еды и вина в неограниченном количестве. Это настоящий ритуал, который длится 5-6 часов (как минимум) и сопровождается многочисленными тостами. Для настоящего грузинского застолья нужны тамада и мерикипе (тот, кто разливает вино, виночерпий). Порядок произнесения тостов строго регламентирован. А вот что касается угощений, то, согласно грузинским традициям, блюда подаются одновременно. Супы могут соседствовать с мясом, выпечкой, десертами и закусками. Каждый накладывает себе еду в произвольном порядке. Кстати, грузины говорят, что если с человеком не было совместной супры, нельзя считать себя с ним по-настоящему знакомым.

Шашлык

С чем у нас в первую очередь ассоциируется грузинская кухня? Наверное, это — шашлык. Традиционный грузинский шашлык может быть приготовлен и из свинины, и из говядины, и из телятины, и из баранины. Настоящий шашлык маринуется с использованием минимального количества ингредиентов: соль, красный и черный перец, растительное масло и много лука. Признанные мастера шашлыка считают, что сложные маринады и массу приправ используют те, кто хочет «спрятать» мясо низкого качества.

Свежайшее мясо режут крупными кусками, добавляют остальные ингредиенты и долго и тщательно перемешивают. Как бы «массажируют» будущий шашлык. Жарить мясо надо быстро, но на очень жарких углях, чтобы мясо не пересохло и сохранило свой сок и аромат.

Хинкали

Практически у каждого европейского народа есть блюдо, которое так или иначе напоминает хинкали. Это большой «пельмень» с «носиком» на верхушке. Браться надо за эту выпуклость рукой и кушать, перевернув донышком вверх. Едят хинкали только руками, никаких вилок и ножей. Ведь самое ценное в них — это сок, который не должен вытечь на тарелку. Хинкали следует аккуратно раскусить и выпить горячий бульон. При этом не запрещается шумно дуть и «сёрбать». А вот соусы и сметана к настоящим хинкали — не позволительны.

Грузины различают два основных вида хинкали: хевсурские (то есть горские) и долинные (городские). Начинку для горских хинкали готовят из баранины и без зелени. В долинные кладут много зелени, а начинка может быть самой разнообразной: чаще — смесь говядины и свинины.

Xачапури

Xачапури — гордость грузинской национальной кухни. В каждом регионе его готовят по-разному. Но основой блюда всегда остаются хлеб и сыр. Название блюда говорит само за себя: «хачо» — творожный сыр и «пури» — хлеб.

Самые известные хачапури: имеретинские, мегрельские и аджарские. Аджарские хачапури делают в форме лодочки, внутри которой сыр или смесь сыров. Венчает все это строение яйцо, которое вбивают за пару минут до готовности. Имеретинские хачапури готовятся закрытыми, круглыми, по форме сковороды, в которой их запекают. Внутри – сыр и сливочное масло. Мегрельские похожи на имеретинские, но с дополнительным сыром сверху.

Все остальные вариации хачапури не менее вкусны и затейливы — все зависит от фантазии и мастерства хозяйки.

Про блюда грузинской кухни можно говорить до бесконечности. Существует множество вкуснейших, сытных и острых супов: харчо, хаш, шечаманды, бозбаши. Не менее знамениты и грузинские закуски из овощей, трав, орехов и бобовых: лобио или пхали. Не откажутся настоящие джигиты и от десертов. Чурчхела, пеламуши, гозинаки — даже названия этих блюд звучат вкусно. Однако все равно самый главный ингредиент грузинского застолья — это радушие и гостеприимство хозяев. Ведь гость для грузина — посланник Бога.