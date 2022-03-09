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Культовая серия видеоигр «God of War» превратится в сериал

Автор Эвелина Никанорова

Amazon Studios решила объединится с Sony Pictures Television и PlayStation Productions, чтобы адаптировать культовую игровую франшизу «God of War».

Над адаптацией игрового сериала работают Марк Фергус и Хоук Остби, создатели и исполнительные продюсеры сериала «Пространство», а также Рэйф Джадкинс, исполнительный продюсер и шоураннер сериала «Колесо времени».

Первоначальная трилогия игры и ее спин-оффы уже стали большими хитами Sony Santa Monica Studios. Главный герой серии видеоигр – спартанский воин Кратос, который бросает вызов богам. Серия «God of War», которая включает в себя в общей сложности семь игр для четырех консолей PlayStation, была запущена в 2005 году на PlayStation 2. В ней Кратос отправляется в опасное путешествие, чтобы отомстить греческому богу войны Аресу из-за убийства его семьи. Став сам безжалостным богом войны, Кратос ищет возможность изменить свою судьбу.

После выхода нескольких игр серии на различных консолях PlayStation, включая PS3 и портативную PSP, студия вдохнула новую жизнь во франшизу, выпустив новую часть игры для PlayStation 4 в 2018 году. В ней Кратос отправляется в Скандинавию вместе со своим сыном Атреем развеять прах своей жены, а на пути их поджидают свирепые скандинавские звери и божества. Игра получила множество наград на Game Awards 2018, в том числе премию «Игра года». Восьмая часть игровой франшизы «God of War: Ragnarok» находится в разработке для PlayStation 4 и PlayStation 5 и должна выйти в июне 2022 года.

Источник: InterMedia

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