Культурная столица года – Неринга – переносит фестиваль на июнь

Культурная столица года – Неринга – из-за коронавируса вынуждена второй раз переносить фестиваль.

Запланированный на середину февраля цикл культурных мероприятий сначала перенесли на май. Теперь организаторы надеются, что получится объявить фестиваль в начале июня.

С другой стороны, пандемия открыла больше возможностей – в Литву вернулись многие артисты высшего класса. Летом их можно будет увидеть и услышать в Неринге.

Составляя программу мероприятий Культурной столицы, организаторы подключили не только профессиональных художников и артистов, но и местные общины. Многие проекты посвящены уникальной природе Куршской косы.

А для начала в путешествие по рекам из Вильнюса до Ниды отправляются 12 байдарочников. 400 км они намерены преодолеть за 8 дней.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.