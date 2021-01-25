Купоны на путешествия

Путешественники еще не использовали купоны за несостоявшиеся из-за коронавируса поездки на сумму почти в 3 млн евро.

Министерство экономики пока не планирует менять порядок выдачи данных купонов. А Служба защиты прав потребителей не получила пока ни одной жалобы, связанной с купонами на путешествия. По ее данным, в прошлом году купоны предложили примерно 30 туроператоров.

Однако бизнес признает, что клиенты охотно пользуются такой возможностью. Купон, а не возврат уплаченных за отмененную поездку денег, выбрали от 50 до 70 процентов туристов. Однако большая их часть откладывает планы на отдых на более благоприятное время, возможно – на лето.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.