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Купоны на путешествия

Автор RUSRADIO LT 32
Путешествия

Путешественники еще не использовали купоны за несостоявшиеся из-за коронавируса поездки на сумму почти в 3 млн евро.

Министерство экономики пока не планирует менять порядок выдачи данных купонов. А Служба защиты прав потребителей не получила пока ни одной жалобы, связанной с  купонами на путешествия. По ее данным, в прошлом году купоны предложили примерно 30 туроператоров.

Однако бизнес признает, что клиенты охотно пользуются такой возможностью. Купон, а не возврат уплаченных за отмененную поездку денег, выбрали от 50 до 70 процентов туристов. Однако большая их часть откладывает планы на отдых на более благоприятное время, возможно – на лето.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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