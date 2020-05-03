Купоны за отмененные мероприятия

И-за карантина отменилось огромное количество запланированных мероприятий. Часть концертов перенесли, с другими и вовсе не понятно: состоятся они или нет. Многие люди хотели вернуть деньги за перенесенные или отмененные концерты. В свою очередь организаторы мероприятий, говорили, что возврат денег в таких количествах приведет к банкротству. Литовский парламент, проголосовав, решил эту проблему.

Теперь, согласно закону, в течение 30 дней организатор должен озвучить другую дату концерта. Мероприятие должно пройти в течение года со дня отмены карантина. Если вас новое предложение не удовлетворяет, вы обязаны в течение 60 дней сообщить об этом организатору. Если вас не устраивает перенесенная дата вместо купленных билетов вам предложат купон (по той же цене), который будет действовать в течение года на любые мероприятия этого организатора. В случае, если вы в течение года не воспользовались купоном, в этом случае вам вернут деньги.

В случае, если новая дата перенесенного концерта не назначена, то в течение 44 дней, клиент может требовать возврата денег.

«Надо понять, что этот проект нужен, чтобы защитить организаторов от банкротства. Если они обанкротятся, а им до этого осталось немного, потребители тоже останутся ни с чем, поскольку никому ничего вернуть уже не смогут, – сказал один из авторов поправки Витаутас Кярнагис.

По его словам, обязательные купоны позволят организаторам выжить, и не придется в срочном порядке искать оборотные средства.