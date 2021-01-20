Курение. «Бросить не трудно. Трудно не поднять то, что бросил»

Курение – серьезная зависимость, которую многие поначалу не воспринимают всерьез. И только когда обнаруживают, что процесс курения плотно встроился в их жизнь, начинают задумываться, что же делать.

Специалисты называют две основные причины, по которым люди курят. Физиологическая зависимость вызывается никотином, который содержится в табаке, а психологическая – самим процессом курения, своеобразным ритуалом. Вред, наносимый курением табачных изделий, связан с процессом горения. При этом наиболее опасен дым, вдыхаемый при курении. Он содержит более 4000 химических соединений, из которых несколько сотен вредны для здоровья, а около 40 из них подтверждены как канцерогены, вызывающие рак или способствующие его развитию. Смолы, образующиеся при горении, оседают в дыхательных путях и также могут привести к заболеванию легких. Впрочем, список болезней, вызываемых курением, каждый курильщик может назвать сам, наизусть. А возможно ли человеку «мирным путем» бросить курить? С этим вопросом мы обратились к руководителю токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертасу Бадарасу.

И вот что он ответил.

– Как говорил Марк Твен, «ничего нет легче, чем бросить курить – лично я бросал 29 раз». То есть, бросить не трудно. Трудно не поднять то, что бросил.

– Скажите, пожалуйста, а какие-то случаи отравления, связанные с курением, у вас бывают? Встречаются такие пациенты?

– Отравления с курением – нет, но все больше людей обращаются с желанием работать с курением. Потому что курение не есть никотиновая зависимость. Не только никотиновая, там еще пару веществ есть. Это уже считается, скажем, довольно серьезной проблемой, и лечение зависимости от курения сложнее для специалиста, чем лечение от алкогольной зависимости.

– Как мотивировать себя на то, чтобы бросить курить?

– Первым делом я хочу сказать, что не надо быть фаталистами, и сказать, что если уже вот есть проблема, то “ее решить невозможно, потому что нельзя, потому что так пишут в фейсбуке или так говорил сосед”. Исходя из моей точки зрения, все зависимости могут и должны поддаваться лечению. С большим или меньшим успехом. Не бойтесь обращаться за помощью, если думаете, что ваших собственных сил не хватает для этого. Не бойтесь. Вот и все.

– То есть, сначала человек может пробовать самостоятельно работать над собой. Ну а если не получается, то лучше обратиться к специалисту, да?

– Да. И еще одна проблема есть такая, что сам человек очень поздно замечает, что он уже зависим. Или совсем не замечает. Эта черта, эта граница между “хочу”, “могу” и “уже поздно, не могу” – она очень такая расплывчатая, скажем так. Если уже окружающие, или семья, или сотрудники говорят, что у тебя есть проблема, можно, конечно, говорить, что “вы все вокруг настроены против меня”. Но можно и отнестись к этому прагматично: почему разным людям так кажется? Просто можно сходить к специалисту и еще раз спросить такого, скажем, третьего мнения.

– Весь мир настроен против меня, а я контролирую ситуацию, да?

– Это очень удобная позиция! Говорить, что «все против меня». И тогда причина, скажем, еще больше применять, потому что “вот, какие все злые, нехорошие, и вот только я такой, потому что я знаю, чего мне надо. Только мне не объясняйте, что мне делать, я сам знаю, дайте мне только то, чего мне…” Но не надо поддаваться соблазну и начинать жалеть себя. Попробуйте, пока есть возможность, смотреть на это объективно.