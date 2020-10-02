Listen to «Курение на балконах будет запрещено. Подробности» on Spreaker.

Мы уже рассказывали о том, что парламент нашей страны принял решение о запрете курения на балконах многоквартирных домов. Такое решение возникло не в один момент, его обсуждения велись уже с 2014 года. И главной причиной того, что обсуждения шли так долго, была неясность, как его можно будет реализовать.

Что изменилось сегодня? По-прежнему, как говорят политики, невозможно исключить то, что благодаря новым поправкам люди станут выяснять отношения друг с другом с помощью полиции. Многие опасаются, что начнется масса конфликтов, жалоб и недовольства. В свою очередь, пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил в интервью порталу Delfi, что полиция в такие разбирательства будет включаться лишь в критическом случае.

Предполагается, что алгоритм поведения будет следующим. Прежде всего, после вступления поправок в силу, в каждом доме появится официальное сообщение об этом, и о нем узнают все жильцы дома. А поскольку там будет информация, что за такое нарушение грозит штраф, многие сразу отнесутся к нему с пониманием. Поэтому если ваш сосед будет курить на балконе, первый шаг — просто поговорить с ним. Напомнить о законе и попросить не курить. Если вопрос не удастся решить этим способом, следующий шаг — обратиться в самоуправление. Ну и, наконец, последней инстанцией в решении такого конфликта станет полиция.

При этом генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела отметил в интервью радио LRT, что такие конфликты все равно не будут для полиции приоритетными. И призвал людей после вступления закона в силу самостоятельно фиксировать нарушения и предоставлять полиции доказательства, чтобы полицейским не нужно было ехать на место инцидента.

Суммы штрафов за курение на балконе пока не определены, однако во время обсуждений предлагались цифры в диапазоне от 90 до 150 евро. Принятые поправки еще должен одобрить президент, и если это произойдет, закон вступит в силу с начала следующего года.