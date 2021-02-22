Курение становится не только вредным, но и дорогим занятием

Курение у нас становится не только вредным, но и дорогим занятием. С марта в связи с повышением акциза пачка сигарет подорожает примерно на 13 центов.

А в ближайшее время уже начнутся дискуссии о плане акцизов нового периода. Принимать решения власти намерены с учетом высоких показателей использования у нас нелегальной продукции. По данным исследований, контрабандными в этом году были три пачки сигарет из десяти.

По данным статистики, для сравнения, в позапрошлом году самые дорогие сигареты в Литве стоили 4,42 евро, а в 2006-м – менее 6 литов, т.е. всего 1,67 евро. За последние 15 лет табачные изделия в Литве подорожали примерно в три раза, а количество постоянных курильщиков сократилось на 6%.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.