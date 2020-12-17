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Курьеры просят включить их в программу приоритетной вакцинации

Автор RUSRADIO LT 14

Курьеры, которые во время карантина доставляют еду на дом, обратились к властям с просьбой признать их работниками первой необходимости и включить в программу приоритетной вакцинации от коронавируса.

По мнению Ассоциации курьеров, эта работа опасна для здоровья не только из-за постоянных контактов с людьми, но и в связи с необходимостью спешить с доставками из-за постоянного роста заказов. Поэтому курьеры, работающие через электронные платформы, надеются, что также будут застрахованы от несчастных случаев.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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