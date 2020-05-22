Listen to «Курортный бизнес Литвы готовится к лету» on Spreaker.

Правительство разрешило возобновить предоставление услуг проживания и общепита, но каким будет сезон — еще не известно. Пока предприниматели нанимают на лето меньше работников, чем обычно. Да и зарплаты в курортных городах упали. В марте в Паланге и Друскиникай — почти на 10%, в Бирштонасе — на 8, в Неринге — на 7%. Обычно курортный бизнес начинал поиск работников на лето уже в конце зимы. В этом году морские курорты только сейчас начинают подыскивать персонал. При этом в Друскининкай количество работников пока не изменилось, а в Бирштонасе даже сократилось.

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Между тем, собравшимся на выходные в Палангу следует не забывать, что парковка автомобилей на улицах курорта уже платная. Сезонный сбор будет в силе до середины сентября. Следует отметить, что автостоянки в Паланге платные все семь дней в неделю и 24 часа в сутки. В зависимости от зоны, полчаса парковки машины может стоить от 30 до 90 центов.