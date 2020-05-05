Listen to «Курсы цифровой грамотности для людей старшего возраста перенесены в виртуальное пространство» on Spreaker.

В онлайн-классах цифровой грамотности — на удивление много желающих учиться. На бесплатных виртуальных уроках, которые начались в конце апреля, присутствуют, в среднем, около 700 человек, и в основном это — люди старшего возраста. Наиболее активными участниками тренингов являются жители Укмергского и Рокишкского районов и города Шяуляй, а также жители Вильнюсского, Каунасского и Игналинского районов.

По словам Юргиты Василавичюте-Гарункштене, руководителя проекта Prisijungusi Lietuva, до карантина в библиотеках страны для людей старшего возраста проходили курсы по цифровой грамотности, но по причине карантина их пришлось временно приостановить. А позже курсы были перенесены в виртуальное пространство.

Темы и правила дистанционного обучения можно найти на сайте prisijungusi.lt. Там же можно зарегистрироваться и начать обучение.