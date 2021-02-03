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«Квартал красных фонарей» собираются убрать из Амстердама

Автор Эвелина Никанорова 28
Квартал красных фонарей Амстердам

Большинство членов городского совета Амстердама поддержали предложение мэра Фемке Халсема о закрытии окон борделей в «квартале красных фонарей».

Также большенство согласилось с идеей переноса «эротического центра» из района Де Валлен. Однако место, где построят специальный центр для представителей секс-индустрии, пока не было озвучено.

«Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для гостей. Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не любой ценой», — сказал член рабочей партии Нидерландов Деннис Буткан.

Власти считают, что такое решение будет способствовать улучшению прав секс-работников. Кроме того, изменения поспособствуют более комфортному проживанию в столице и «укреплению культурного разнообразия и местной самобытности».

По словам мэра Амстердама, открытые окна публичных домов в «квартале красных фонарей» «унижают женщин перед большими группами туристов».

«Для многих посетителей секс-работники стали только достопримечательностью. По этой причине они часто ведут себя некорректно и неуважительно относятся к сотрудникам», —  говорит Фемке Халсема.

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