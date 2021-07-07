Паутина

Квентин Тарантино купил кинотеатр с вековой историей

Автор Эвелина Никанорова 25
Квентин Тарантино купил кинотеатр с вековой историей

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино сообщил, что купил в Лос-Анджелесе старинный кинотеатр Vista, расположенный на одной из центральных улиц города — бульваре Сансет. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Тарантино рассказал, что в кинотеатре находится только один зал для 400 зрителей, который сейчас закрыт из-за пандемии коронавируса. Однако режиссер надеется открыть его к Рождеству. По его словам, в кинотеатре с вековой историей планируют показывать как старые, так и новые фильмы.

Режиссер заверил, что Vista будет отличаться от кинотеатра New Beverly Cinema, который он приобрел ранее.

«Vista — прекрасная жемчужина в королевской короне», — подчеркнул Квентин Тарантино.

Впервые кинотеатр Vista открыли почти сто лет назад, в октябре 1923 года. В разные периоды в нем не только устраивали показы фильмов, но и ставили водевили. Известный New Beverly Cinema Тарантино приобрел в 2007 году. В этом кинотеатре демонстрируют только 35 – и 16-миллиметровые фильмы. Большинство из них режиссер предоставил из собственной коллекции.

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