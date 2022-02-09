Звёзды

Квентин Тарантино станет отцом во второй раз

Автор Эвелина Никанорова
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Режиссер Квентин Тарантино и его жена – израильская модель Даниэла Пик – станут родителями во второй раз. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Пик находится на ранних стадиях беременности, другие подробности пока не известны.

Квентин Тарантино станет отцом во второй раз

Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих. В феврале 2020 года у них родился сын Лео. Его назвали в честь деда жены Тарантино Ари Шем-Ору, поскольку Ари означает лев. Мальчик появился на свет в клинике в Тель-Авиве.

Источник: InterMedia

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