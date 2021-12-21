Лабиринт ёлок, «олений СПА» и другие новости

Работники зоопарка в Каунасе решили выяснить у двух живущих там тигров, каким будет 2022-й год. Им положили три куска мяса, каждый из которых символизировал активный, спокойный или непредсказуемый год. Тигрица Каунасского зоопарка Норда подошла и, понюхав, выбрала один из кусков. По её прогнозам, 2022-й год будет спокойным.