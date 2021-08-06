Лаура Асадаускайте-Заднепровскиене завоевала олимпийскую медаль

У Литвы – первая медаль на Олимпийских играх в Токио! Чемпионка лондонской Олимпиады Лаура Асадаускайте-Заднепровскиене завоевала серебряную медаль по пятиборью

Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните, а также экс-президент Даля Грибаускайте поздравили спортсменку с успешным выступлением и поблагодарили от имени всей страны.

Сама Лаура Асадаускайте-Заднепровскиене сказала, что эта медаль принадлежит всей Литве.

Коллектив RUSRADIO LT присоединяется к поздравлениям!

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.