Лауреаты премии «Золотой глобус»

Джош О’Коннор, который сыграл в этом сериале роль принца Чарльза, получил приз как лучший актер телесериала. А британка Эмма Коррин, сыгравшая в «Короне» принцессу Диану, получила приз как лучшая актриса телесериала.
«Ход королевы» получил премию как лучший мини-сериал. Кроме того, его звезда – Аня Тейлор-Джой получила приз, как лучшая актриса мини-сериалов.
Приз за лучший киносценарий достался Аарону Соркину за историческую драму о суде над антивоенными активистами в США в конце 1960-х годов «Суд над чикагской семеркой».
Лучшей анимационной лентой стал фильм «Душа» компании Pixar.
А вот лучшим комедийным телесериалом был признан канадский ситком «Шиттс Крик». Сериал рассказывает о семье богачей, внезапно обанкротившихся и переехавших в маленький городок.