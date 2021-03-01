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Лауреаты премии «Золотой глобус»

Автор Эвелина Никанорова 52
Золотой глобус 2021

78-я церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус» (Golden Globe) прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 1 марта.

Лучший драматический сериал стала драма о правлении британской королевы Елизаветы Второй «Корона».

Джош О’Коннор, который сыграл в этом сериале роль принца Чарльза, получил приз как лучший актер телесериала. А  британка Эмма Коррин, сыгравшая в «Короне» принцессу Диану,  получила приз как лучшая актриса телесериала.
«Ход королевы» получил премию как лучший мини-сериал. Кроме того, его звезда – Аня Тейлор-Джой получила приз, как лучшая актриса мини-сериалов.
Приз за лучший киносценарий достался Аарону Соркину за историческую драму о суде над антивоенными активистами в США в конце 1960-х годов «Суд над чикагской семеркой».
Лучшей анимационной лентой стал фильм «Душа» компании Pixar.
А вот лучшим комедийным телесериалом был признан канадский ситком «Шиттс Крик». Сериал рассказывает о семье богачей, внезапно обанкротившихся и переехавших в маленький городок.

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