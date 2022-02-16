Лаврентьев и Астровская нашли точку опоры в «Равновесии»

– Он начинался как вызов самому себе – а смогу ли я написать его за полтора месяца дома, на студии и выпустить к 14 февраля 2021 года? Как видите – не смог – и, если честно, очень этому рад, – рассказал музыкант. – Потому что в процессе работы над альбомом пришло понимание, что то, чем мы с Алей занимаемся и что транслируем – это не про челлендж и не про успеть, это про найти себя, найти точку опоры, равновесие найти и, по возможности, ещё и кайфануть в этом пути.