Музыкальная новинка

Лаврентьев и Астровская нашли точку опоры в «Равновесии»

Автор Эвелина Никанорова
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Участник шестого сезона шоу «Голос» Антон Лаврентьев и его жена – телеведущая Алина Астровская – выпустили альбом «Равновесие». Релиз пластинки состоялся 11 февраля 2022 года, спустя год после свадьбы артистов. По словам Антона Лаврентьева, этот альбом был записан еще год назад дома всего за полтора месяца.

– Он начинался как вызов самому себе – а смогу ли я написать его за полтора месяца дома, на студии и выпустить к 14 февраля 2021 года? Как видите – не смог – и, если честно, очень этому рад, – рассказал музыкант. – Потому что в процессе работы над альбомом пришло понимание, что то, чем мы с Алей занимаемся и что транслируем – это не про челлендж и не про успеть, это про найти себя, найти точку опоры, равновесие найти и, по возможности, ещё и кайфануть в этом пути.

Пластинка включает в себя 9 оригинальных треков и ремикс на «Согрей меня», созданный при участии диджея ech.

Источник:InterMedia

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