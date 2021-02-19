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Лазарев пытается спасти отношения с женой в новом клипе

Автор Эвелина Никанорова 37
Сергей Лазарев

Сергей Лазарев представил клип на песню «‎Снег в океане», которая вошла в альбом музыканта «‎Это я». Видео снял режиссер Алан Бадоев.

 «‎Мы планировали начать съемки еще год назад, но из-за пандемии пришлось отложить. И вот, спустя год, мы переписали сценарий, сделали его еще лучше и душещипательнее, и в октябре сняли клип. Получилась сложная драматическая работа, мини-фильм», – прокомментировал Сергей Лазарев.

Съемки проходили в Бодруме (юго-запад Турции) в живописных и диких пейзажах: море, высокие скалы и безлюдные равнины.

 «‎Скажу честно, попотеть пришлось и мне, и моей партнерше. Так как все действие связано с горами, мы занимались скалолазанием, причем без дублеров», – подчеркнул исполнитель.

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