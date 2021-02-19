Лазарев пытается спасти отношения с женой в новом клипе

Сергей Лазарев представил клип на песню «Снег в океане», которая вошла в альбом музыканта «Это я». Видео снял режиссер Алан Бадоев.
«Мы планировали начать съемки еще год назад, но из-за пандемии пришлось отложить. И вот, спустя год, мы переписали сценарий, сделали его еще лучше и душещипательнее, и в октябре сняли клип. Получилась сложная драматическая работа, мини-фильм», – прокомментировал Сергей Лазарев.
Съемки проходили в Бодруме (юго-запад Турции) в живописных и диких пейзажах: море, высокие скалы и безлюдные равнины.
«Скажу честно, попотеть пришлось и мне, и моей партнерше. Так как все действие связано с горами, мы занимались скалолазанием, причем без дублеров», – подчеркнул исполнитель.