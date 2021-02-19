Лазарев пытается спасти отношения с женой в новом клипе

«‎Мы планировали начать съемки еще год назад, но из-за пандемии пришлось отложить. И вот, спустя год, мы переписали сценарий, сделали его еще лучше и душещипательнее, и в октябре сняли клип. Получилась сложная драматическая работа, мини-фильм», – прокомментировал Сергей Лазарев.