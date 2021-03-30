Новости Паутина

Лебедь затерроризировал жителей города в Британии

Автор Эвелина Никанорова 20
Лебедь Седрик

Жителей одного из районов британского Нортгемптона уже пять лет мучает лебедь по кличке Седрик, который подходит к домам, стучит клювом в двери и гремит крышкой от дверного почтового ящика. Птица может шуметь так в течение трех часов, сообщает Mirror.

По словам нортгемптонца Стивена Легга, лебедь около восьми лет живет вместе с подругой на ближайшем озере, но первые годы он никого не доставал. Последние же пять лет птица терроризирует местных жителей с весны и до конца лета. Никаких повреждений Седрик не наносит, но вот раздражающий грохот раздается по всему дому.

В Королевском обществе защиты животных предположили, что Седрик пытается соскрести насекомых. Но Стивен утверждает, что на почтовом ящике их нет, а лебедей у озера подкармливает чуть не каждый мимо проходящий, поэтому птицы точно всегда сыты.

По другой версии, люди кормили Седрика прямо у входной двери и он к этому привык. При этом Стивен настаивает, что такого не делал, но все равно стал объектом атак лебедя.

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