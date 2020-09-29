Listen to «Лечение гипертензии — эффективными, а не дешевыми препаратами» on Spreaker.

Представители медиков и пациентов требуют, чтобы глава Минздрава Аурелиюс Верига отозвал новый порядок назначения лекарств от артериальной гипертензии, вступающий в силу с октября.

Они возмущаются тем, что новый порядок предусматривает лечение повышенного давления самыми дешевыми, а не самыми эффективными препаратами. По данным Минздрава, в стране гипертензией болеет каждый четвертый житель – около 730 тысяч человек.