Леди Гага написала песню для «Топ Ган: Мэверик»

Соавтором Леди Гаги стал BloodPop, сопродюсером трека Бенджамин Райс, а над версией, которая прозвучит непосредственно в фильме, работали также Гарольд Фальтермейер и Ханс Циммер. Сама певица называет эту балладу «любовным письмом миру в очень трудное время и после него».

– Когда я написала ее, я даже не осознавала, насколько глубоко она проникла в сердце фильма, мою собственную психику и природу мира, в котором мы живем, — говорит она. – Я работала над ней несколько лет, совершенствовала, улучшала. Я хотела превратить музыку в песню, в которой мы разделяем нашу глубокую потребность быть понятыми и пытаться понять друг друга — стремление быть рядом, когда мы чувствуем себя так далеко, и способность прославлять героев жизни.