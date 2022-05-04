Леди Гага написала песню для «Топ Ган: Мэверик»

Леди Гага выпустила свой новый сингл «Hold My Hand». Композиция вошла в саундтрек фильма «Топ Ган: Мэверик», премьера которого состоится на Каннском фестивале, а мировой прокат начнется 26 мая.
Соавтором Леди Гаги стал BloodPop, сопродюсером трека Бенджамин Райс, а над версией, которая прозвучит непосредственно в фильме, работали также Гарольд Фальтермейер и Ханс Циммер. Сама певица называет эту балладу «любовным письмом миру в очень трудное время и после него».
– Когда я написала ее, я даже не осознавала, насколько глубоко она проникла в сердце фильма, мою собственную психику и природу мира, в котором мы живем, — говорит она. – Я работала над ней несколько лет, совершенствовала, улучшала. Я хотела превратить музыку в песню, в которой мы разделяем нашу глубокую потребность быть понятыми и пытаться понять друг друга — стремление быть рядом, когда мы чувствуем себя так далеко, и способность прославлять героев жизни.
Источник: InterMedia