Леди Гага спела на взлетной полосе

Леди Гага представила клип на композицию Hold My Hand. Песня была написана для саундтрека фильма «Топ Ган: Мэверик». Его релиз состоится 27 мая – в день выхода картины в мировой прокат.

В ролик, режиссером которого выступил Джозеф Косински, вошли кадры как из сиквела (в том числе множество головокружительных трюков), так и из оригинального фильма 1986 года «Лучший стрелок», а также видео с участием самой певицы. Гага позирует в ангаре не фоне самолета и играет на пианино и поет прямо на взлетной полосе.

Источник: InterMedia