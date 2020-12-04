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Леди Гага выпустит собственное печенье

Автор Эвелина Никанорова 12
Леди Гага выпустит собственное печенье

Леди Гага показала свое собственное печенье, которое будет выпускаться в линейке Oreo. На дизайн лакомства певицу вдохновил ее альбом Chromatica.

Неудивительно, что официальное Lady Gaga Oreo – это печенье розового цвета с деталями в форме сердца и зеленой кремовой начинкой.

Как сообщается, скоро печенье от Леди Гага будет доступен для покупки в магазинах США.

Альбом «Chromatica» вышел 29 мая. Это шестой студийный альбом Леди Гаги. В его записи принимали участие Элтон Джон, Ариана Гранде, а также южнокорейская группа Blackpink.

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