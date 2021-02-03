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LEGO опубликовала альбом со звуками шуршания кубиков

Автор Эвелина Никанорова 34
LEGO

Компания LEGO опубликовала альбом со звуками шуршания кубиков конструктора. 

В релиз, получивший название LEGO White Noise, вошло семь дорожек по полчаса каждая. Например, среди них есть трек «The Waterfall» («Водопад»), он звучит так, будто кто‑то высыпает большую коробку с кубиками.

Релиз компания приурочила к выпуску новой серии конструкторов Botanical Collection. Новая коллекция состоит из наборов для сбора букетов цветов и дерева бонсай. Серия создана для взрослых и должна помочь избавиться от стресса с помощью творчества.

LEGO Botanical Collection

LEGO Botanical Collection

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