Компания LEGO опубликовала альбом со звуками шуршания кубиков конструктора.

В релиз, получивший название LEGO White Noise, вошло семь дорожек по полчаса каждая. Например, среди них есть трек «The Waterfall» («Водопад»), он звучит так, будто кто‑то высыпает большую коробку с кубиками.

Релиз компания приурочила к выпуску новой серии конструкторов Botanical Collection. Новая коллекция состоит из наборов для сбора букетов цветов и дерева бонсай. Серия создана для взрослых и должна помочь избавиться от стресса с помощью творчества.

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