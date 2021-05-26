LEGO выпустит свой самый большой набор

Компания LEGO выпустит свой самый большой конструктор. Он будет состоять из 11 695 деталей и позволит собрать карту мира.

Набор будет называться «LEGO Art Карта мира». В него войдут 40 пластин с цветными тайлами — новыми 2D-элементами LEGO. Эти пластины можно собрать тремя разными способами в зависимости от того, какую часть света авторы хотят увидеть в центре.

Океаны на карте необязательно выкладывать классическим способом в соответствии с рельефом и глубиной дна. Владельцы конструктора могут также выложить свой собственный узор при создании карты морей.

Специально к выходу набора LEGO представил подкаст о путешествиях. В нем датский искатель приключений Торбьерн Педерсен и блогер Сязвани Баумгартнер рассказали о своих странствиях по самым отдаленным уголкам планеты.

«Мы знаем, что наши взрослые поклонники любят путешествовать, но многие не могут позволить себе это уже больше года. Мы решили, что нет лучшего способа помочь исследовать мир, находясь в комфортных домашних условиях, чем позволить им вспоминать о поездках и планировать новые, собирая и перестраивая этот набор», — сказал креативный руководитель компании Фьорелла Гроувс.

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