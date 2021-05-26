Новости Паутина

LEGO выпустит свой самый большой набор

Автор Эвелина Никанорова 21
LEGO выпустит свой самый большой набор

Компания LEGO выпустит свой самый большой конструктор. Он будет состоять из 11 695 деталей и позволит собрать карту мира.

Набор будет называться «LEGO Art Карта мира». В него войдут 40 пластин с цветными тайлами — новыми 2D-элементами LEGO. Эти пластины можно собрать тремя разными способами в зависимости от того, какую часть света авторы хотят увидеть в центре.

Океаны на карте необязательно выкладывать классическим способом в соответствии с рельефом и глубиной дна. Владельцы конструктора могут также выложить свой собственный узор при создании карты морей.

Специально к выходу набора LEGO представил подкаст о путешествиях. В нем датский искатель приключений Торбьерн Педерсен и блогер Сязвани Баумгартнер рассказали о своих странствиях по самым отдаленным уголкам планеты.

«Мы знаем, что наши взрослые поклонники любят путешествовать, но многие не могут позволить себе это уже больше года. Мы решили, что нет лучшего способа помочь исследовать мир, находясь в комфортных домашних условиях, чем позволить им вспоминать о поездках и планировать новые, собирая и перестраивая этот набор», — сказал креативный руководитель компании Фьорелла Гроувс.

Источник

Еще больше новостей по ссылке

Метки:

Актуальные новости

У детей русских и польских учебных заведений будет больше часов литовского языка

У детей русских и польских учебных заведений будет больше часов литовского языка

Автор Анжелика Орлёнок
Тима Белорусских выпустил сингл «Тебе лучше не знать»

Тима Белорусских выпустил сингл «Тебе лучше не знать»

Автор Эвелина Никанорова
Уходящее правительство Литвы: вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе

Уходящее правительство Литвы: вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе

Автор RUSRADIO LT
Австралийские астрономы обнаружили «загадочный» радиосигнал из ближайшей к Земле планетной системы

Австралийские астрономы обнаружили «загадочный» радиосигнал из ближайшей к Земле планетной системы

Автор Эвелина Никанорова
Синоптики обещают холода, а медики советуют к ним подготовиться

Синоптики обещают холода, а медики советуют к ним подготовиться

Автор RUSRADIO LT
Опасен ли белый дым, идущий с территории БелАЭС?

Опасен ли белый дым, идущий с территории БелАЭС?

Автор Эрнест Алесин
На прошлой неделе установлен температурный рекорд

На прошлой неделе установлен температурный рекорд

Автор RUSRADIO LT
Учёные обнаружили у муравьёв «свадебный обычай»

Учёные обнаружили у муравьёв «свадебный обычай»

Автор Эвелина Никанорова
Юрий Стоянов представил дебютный музыкальный альбом

Юрий Стоянов представил дебютный музыкальный альбом

Автор Эвелина Никанорова