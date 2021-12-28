Музыкальная новинка

Леонид Агутин и Jony поменялись хитами

Автор Эвелина Никанорова
Леонид Агутин и Jony поменялись хитами
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Леонид Агутин и Jony выпустили кавер-версии хитов друг-друга. Jony перепел «На сиреневой луне» своего старшего коллеги, а Агутин, в свою очередь, выпустил хит Jony «Ты беспощадна».

Идея создания этих каверов появилась после выпуска YouTube-шоу «Студия 69» Константина Анисимова, в котором Леонид Агутин и Jony исполняли хиты друг друга.

– Вышла в свет моя версия песни Jony «Ты беспощадна», – прокомментировал релиз Леонид Агутин. – Вернее, даже трёх песен. Я использовал в кавере ещё кусочек из песни «Комета» и припев из «Ты пари». Ну не мог остановиться на какой-то одной при выборе трека Jony, когда готовился к программе «Студия 69», решил пожадничать.

Источник: InterMedia

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