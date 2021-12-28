Леонид Агутин и Jony поменялись хитами

Идея создания этих каверов появилась после выпуска YouTube-шоу «Студия 69» Константина Анисимова, в котором Леонид Агутин и Jony исполняли хиты друг друга.

– Вышла в свет моя версия песни Jony «Ты беспощадна», – прокомментировал релиз Леонид Агутин. – Вернее, даже трёх песен. Я использовал в кавере ещё кусочек из песни «Комета» и припев из «Ты пари». Ну не мог остановиться на какой-то одной при выборе трека Jony, когда готовился к программе «Студия 69», решил пожадничать.