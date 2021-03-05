Леонид Агутин в трибьюте к 130-летию Осипа Мандельштама

К 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама певец Леонид Агутин выпустил клип на песню «Золотистого меда струя из бутылки текла» — по одноименному стихотворению, написанному поэтом в 1917 году в Крыму, где он гостил у друзей.

Действия клипа развивает идею стиха, в котором действие переносится из Тавриды в древнюю Элладу. Клип Агутина — это тоже своеобразное путешествие по разным историческим событиям и эпохам.

«Клип продолжает атмосферу работы и искренней любви к творчеству Мандельштама единомышленников. И это, пожалуй, самое главное, что мне хотелось от этой работы получить, увидеть, что хотел донести до людей.» — сказал Леонид Агутин.

Напомним, что песня Агутина является часть трибьюта «Сохрани мою речь навсегда».

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