Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий вместе с футболистами своей команды снялся в предновогоднем клипе. Видео опубликовано на клубном YouTube-канале.

Сам Слуцкий исполнил рождественский хит Мэрайи Кэрри All I want for Christmas is you. А вот игроки «Рубина» примерили на себя множество ироничных образов, связанных с нынешним сезоном.

Американский телеканал Fox Sports уже выложил клип «Рубина» в свой твиттер вот с такой подписью: «Все, чего мы хотим на Рождество — это Леонид Слуцкий».