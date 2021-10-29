Музыкальная новинка

Леша Свик в новом треке о танцах до утра

Автор Эвелина Никанорова
Леша Свик в новом треке о танцах до утра
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Леша Свик представил трек «Танцевали до утра». Герой песни делится приятными и одновременно грустными воспоминаниями о прекрасных временах.

«Этот трек не об отношениях, а, скорее, о том особом настроении, когда ты собираешься с друзьями в полночь и танцуешь до утра!» — говорит Свик.

Леша Свик давно заработал себе репутацию настоящего мастера меланхоличных песен. Молодой талантливый музыкант из Екатеринбурга покорил миллионы слушателей своим необычным поп-рэп-звучанием. Напомним, что в 2021 году исполнитель представил альбом «Инсомния».

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