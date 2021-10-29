Леша Свик в новом треке о танцах до утра

Леша Свик представил трек «Танцевали до утра». Герой песни делится приятными и одновременно грустными воспоминаниями о прекрасных временах.
«Этот трек не об отношениях, а, скорее, о том особом настроении, когда ты собираешься с друзьями в полночь и танцуешь до утра!» — говорит Свик.
Леша Свик давно заработал себе репутацию настоящего мастера меланхоличных песен. Молодой талантливый музыкант из Екатеринбурга покорил миллионы слушателей своим необычным поп-рэп-звучанием. Напомним, что в 2021 году исполнитель представил альбом «Инсомния».