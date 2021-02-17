Лесники подсчитали ущерб от снегопада

Лесники подсчитали ущерб, нанесенный снегопадом, который обрушился в конце января.

По оценкам специалистов, в лесах повреждено около 20 тысяч кубометров древесины, что равносильно почти 40 тысячам деревьев. Это примерно 100 гектаров сплошных вырубок.

Самый значительный ущерб зафиксирован в Паневежском, Шальчининкайском, Неменчинском, Варенском и Тракайском районах.

Самая важная задача сейчас – убрать сломанные и упавшие деревья. Лесники уже начали уборку.

Работы планируется завершить к концу марта.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.