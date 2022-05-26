Летний проект Vilnius Skaito: книги — теперь и на украинском языке

6 июня на Лукишкской площади в столице стартует пятый, юбилейный, сезон Vilnius Skaito («Вильнюс читает»). Это проект, в ходе которого в июне-августе в читальне под открытым небом любой житель или гость города сможет бесплатно почитать разножанровую литературу на специально приспособленном для этой цели пространстве.

Большую часть книг для проекта Vilnius Skaito предоставляет основной партнер проекта — центральная библиотека Вильнюсского городского самоуправления. Остальные книги предоставлены коммерческими издательствами и издательством Союза писателей Литвы.

Книги можно будет читать, устроившись с комфортом на удобных креслах-мешках, но выносить книги за пределы читальни нельзя.

Пространство читальни также будет использоваться для различных публичных городских мероприятий. Например, для встреч с писателями, для литературных и поэтических чтений.

Летний проект Vilnius Skaito действует уже пятый год, однако в этом году читать можно будет не только на литовском. Специально для беженцев из Украины предоставлены книги на украинском языке. Речь идет о книгах для детей и подростков. Сейчас в Вильнюсе проживает без около 40 тысяч беженцев из Украины. По меньшей мере половина из них — это дети и подростки. Поэтому организаторы полагают, что проект читающего Вильнюса будет им особенно интересен.

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