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Летний проект Vilnius Skaito: книги — теперь и на украинском языке

Автор R•RADIO

6 июня на Лукишкской площади в столице стартует пятый, юбилейный, сезон Vilnius Skaito («Вильнюс читает»). Это проект, в ходе которого в июне-августе в читальне под открытым небом любой житель или гость города сможет бесплатно почитать разножанровую литературу на специально приспособленном для этой цели пространстве.

Летний проект Vilnius Skaito: книги — теперь и на украинском языке

Фото со страницы проекта Vilnius Skaito в фейсбуке

Большую часть книг для проекта Vilnius Skaito предоставляет основной партнер проекта — центральная библиотека Вильнюсского городского самоуправления. Остальные книги предоставлены коммерческими издательствами и издательством Союза писателей Литвы.

Книги можно будет читать, устроившись с комфортом на удобных креслах-мешках, но выносить книги за пределы читальни нельзя.

Пространство читальни также будет использоваться для различных публичных городских мероприятий. Например, для встреч с писателями, для литературных и поэтических чтений.

Летний проект Vilnius Skaito действует уже пятый год, однако в этом году читать можно будет не только на литовском. Специально для беженцев из Украины предоставлены книги на украинском языке. Речь идет о книгах для детей и подростков. Сейчас в Вильнюсе проживает без около 40 тысяч беженцев из Украины. По меньшей мере половина из них — это дети и подростки. Поэтому организаторы полагают, что проект читающего Вильнюса будет им особенно интересен.

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