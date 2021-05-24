Летом группы в детских садах могут переформировываться

Минздрав разрешил в летнее время объединять и переформировывать группы в детских садах.

Такая необходимость возникла потому, что и воспитатели, и подопечные детских садов уезжают на время летних отпусков. При этом с учетом ситуации, связанной с пандемией, есть некоторые условия.

Так, новая группа может быть сформирована на срок, который составляет не менее двух недель. А работать в новых группах должны одни и те же воспитатели и педагоги.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.