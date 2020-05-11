Летом откроется смотровая площадка Нидского маяка

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Этим летом в Ниде откроется смотровая площадка самого высокого объекта на Куршской косе — Нидского маяка. В данный момент идут последние приготовления.

Нидский маяк, или Маяк горы Урбас, — береговой маяк, расположенный примерно в 900 м от берега Балтийского моря, на вершине песчаного холма Урбас. История маяка насчитывает более 100 лет. Его высота — 23 метра. На обзорную площадку ведут 132 ступени, а значит, подняться на нее непросто. Но это того стоит, так как с площадки открывается вид на всю Куршскую косу.