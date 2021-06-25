Летом планируется вернуть пять рек в их натуральные русла

Пять речек страны этим летом планируется вернуть в их натуральные русла.

Речки Musia, Mūšia, Širvinta, Vokė и Vyžinta пострадали от деятельности человека. Во время мелиорации их русла были выпрямлены.

Общая продолженность отрезков, восстанавливаемых в рамках проекта Агентства окружающей среды, составит 50 км.

А пять лет назад началось восстановление трех других речек – Vašuokos, Viešintos и Vyžuonos. На них установлено оборудование для изменения скорости потока и циркуляции воды, а также для более быстрого восстановления всей экосистемы.

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