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Леван Горозия перепел Бориса Гребенщикова

Автор Эвелина Никанорова 20
Леван Горозия

Леван Горозия выпустил песню «Поезд в огне», а после и выложил на нее клип.

Трек был написан по мотивам песни Бориса Гребенщикова. Горозия полностью повторяет припев, написанный лидером группы «Аквариум». 

Отметим, что Борис Гребенщиков дал согласие на использование строчек из его песни. Кроме того, песня «Поезд в огне» стал саундтреком к фильму «Майор Гром: Чумной Доктор». 

«Считаю большой удачей, что БГ разрешил переработать его «Поезд в огне». Песня – огонь. И фильм тоже. Я его уже посмотрел», – рассказывает сам Леван.

Примечательно, что в клипе Леван Горозия сыграл абсолютно все роли: и злодеев и главного положительного персонажа и др.

«Настал выбор стороны. Городу нужен герой. И возможно это ты», – интригует Леван Горозия.

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