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Леван Горозия выпустил «космический» альбом «Восход 1»

Автор Эвелина Никанорова 23
Леван Горозия выпустил «космический» альбом «Восход 1»

Рэпер L’One (настоящее имя — Леван Горозия) выпустил новый альбом, который получил название «Восход I».

В него попали десять треков о «вере в лучшее». В отличие от предыдущей пластинки «Рассвет», пропитанной инди- и блюз-стилистикой, «Восход I» содержит новые оттенки хип-хопа и представляет более танцевальную и энергичную музыку.

«Мои друзья попросили писать меньше грустных песен — я сделал альбом, в котором нет ни одного такого трека! Я снова обретаю крылья и стремлюсь только наверх», — так музыкант описывает свой новый альбом.

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