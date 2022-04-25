Льготный кредит для украинских предпринимателей

Украинские граждане и предприниматели, желающие начать свою коммерческую деятельность в Литве, смогут получить дешевый кредит на открытие бизнеса или оборотные средства. Об этом сообщило Министерство экономики и инноваций.

Это облегчит для них обустройство в Литве, перенос своего бизнеса или открытие новых сфер деятельности.

Льготные кредиты будут доступны для малого и среднего бизнеса, созданного после 24 февраля этого года. При этом акционером, пайщиком или владельцем должно быть физическое или юридическое лицо, имеющее гражданство Украины и вид на жительство в Литве.

Для открытия бизнеса можно получить кредит до 3 млн евро на срок до 10 лет, а на оборотный капитал можно позаимствовать 200 тысяч евро на срок до трех лет. Процентная ставка по таким кредитам будет на 30% ниже.