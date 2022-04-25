Помощь Украинцам

Льготный кредит для украинских предпринимателей

Автор R•RADIO

Украинские граждане и предприниматели, желающие начать свою коммерческую деятельность в Литве, смогут получить дешевый кредит на открытие бизнеса или оборотные средства. Об этом сообщило Министерство экономики и инноваций.

Льготный кредит для украинских предпринимателей

Это облегчит для них обустройство в Литве, перенос своего бизнеса или открытие новых сфер деятельности.

Льготные кредиты будут доступны для малого и среднего бизнеса, созданного после 24 февраля этого года. При этом акционером, пайщиком или владельцем должно быть физическое или юридическое лицо, имеющее гражданство Украины и вид на жительство в Литве.

Для открытия бизнеса можно получить кредит до 3 млн евро на срок до 10 лет, а на оборотный капитал можно позаимствовать 200 тысяч евро на срок до трех лет. Процентная ставка по таким кредитам будет на 30% ниже. 

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Начала работать виртуальная школа для детей из Украины

Начала работать виртуальная школа для детей из Украины

Автор R•RADIO
Украинцы в Литве могут обращаться за бесплатными медицинскими услугами

Украинцы в Литве могут обращаться за бесплатными медицинскими услугами

Автор R•RADIO
Клайпедский университет LCC создал Фонд помощи для украинских студентов

Клайпедский университет LCC создал Фонд помощи для украинских студентов

Автор R•RADIO
Количество мест в группах детских садов планируется увеличить

Количество мест в группах детских садов планируется увеличить

Автор R•RADIO
Минобразования Литвы пригласит украинских детей в бесплатные летние лагеря

Минобразования Литвы пригласит украинских детей в бесплатные летние лагеря

Автор R•RADIO
Экзамены для учащихся, заканчивающих украинские школы

Экзамены для учащихся, заканчивающих украинские школы

Автор R•RADIO
Школы и детсады в Литве уже посещают более 8,5 тыс. детей, прибывших из Украины

Школы и детсады в Литве уже посещают более 8,5 тыс. детей, прибывших из Украины

Автор R•RADIO
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере защиты детей из Украины

Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере защиты детей из Украины

Автор R•RADIO
Caritas проводит новую акцию по сбору помощи для украинцев

Caritas проводит новую акцию по сбору помощи для украинцев

Автор R•RADIO