Covid-19

Личные торжества и мероприятия – по строгим правилам

Автор Анжелика Орлёнок
Личные торжества и мероприятия &#8211; по строгим правилам
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Минздрав обновил рекомендации по проведению личных торжеств, а также по организации общих молебнов. Любые торжества и празднования должны проводиться в отдельном помещении, куда будет закрыт доступ для посторонних людей.

Маски в помещении обязательны. Без масок могут находиться лишь исполнители и ведущие мероприятий. Правда, только в том случае, если между ними и другими участниками торжества сохраняется безопасное расстояние.

Помещения следует проветривать, руки дезинфицировать. На мероприятия не допускаются люди с симптомами заболевания верхних дыхательных путей. 

Что же касается организации молебнов, то в этом случае важно соблюдать безопасную дистанцию. Причастный хлеб должен раздаваться в руки. Прочие культовые предметы также не должны быть в общем пользовании. Маски в храмах — обязательны.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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