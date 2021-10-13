Личные торжества и мероприятия – по строгим правилам

Минздрав обновил рекомендации по проведению личных торжеств, а также по организации общих молебнов. Любые торжества и празднования должны проводиться в отдельном помещении, куда будет закрыт доступ для посторонних людей.

Маски в помещении обязательны. Без масок могут находиться лишь исполнители и ведущие мероприятий. Правда, только в том случае, если между ними и другими участниками торжества сохраняется безопасное расстояние.

Помещения следует проветривать, руки дезинфицировать. На мероприятия не допускаются люди с симптомами заболевания верхних дыхательных путей.

Что же касается организации молебнов, то в этом случае важно соблюдать безопасную дистанцию. Причастный хлеб должен раздаваться в руки. Прочие культовые предметы также не должны быть в общем пользовании. Маски в храмах — обязательны.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.