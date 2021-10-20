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LIDL с «паспортом возможностей», каникулы и «Странный фестиваль»

Автор Анжелика Орлёнок
LIDL с «паспортом возможностей», каникулы и «Странный фестиваль»
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Принято решение продлить школьные осенние каникулы до 9 ноября включительно. Lidl будет обслуживать только покупателей с «паспортом возможностей». Театр «Кейстуолю» проведет «Странный фестиваль». Об этих и других новостях читайте ниже.

* Министерство образования науки и спорта приняло решение продлить школьные осенние каникулы до 9 ноября включительно. 10 ноября дети вернутся в школы.

* По словам министра соцзащиты, пенсии одинокого человека будут получать более 400 тысяч пенсионеров.

* С пятницы, 22 октября, в магазинах Lidl будут обслуживать только покупателей с «паспортом возможностей».

* Начинается предварительное голосование во втором туре выборов мэров Тракая и Кельме.

* У столицы Литвы есть шанс получить титул Европейской столицы инноваций. Сейчас Вильнюс попал в полуфинал, следующий этап выборов состоится на следующей неделе.

* В Вильнюсе открылась уже 18-я реновированная спортивная площадка – завершилась реконструкция стадиона Каролинишской гимназии. До конца года планируется закончить ремонт еще пяти площадок.

* 20 – 21 октября на территории Клайпедского районного самоуправления – неподалеку от села Вежайчяй – проводятся очередные военные учения.

* Парламент определился: за тесты на COVID-19 будут платить сами непривитые работники.

* Во вторник в рамках второго тура Лиги чемпионов ФИБА столичный баскетбольный клуб «Ритас» одолел испанский клуб «Сан-Пабло Бургос» со счётом 87:69.

* В парке Вингис появилась исключительная тренировочная площадка под открытым небом: единственная такая в странах Балтии.

* 23 октября в здании бывшего Вильнюсского таксопарка пройдет фестиваль моды Mados Infekcija.

* С 22 по 24 октября будет проходить трехдневный фестиваль «Keistas festivalis. Atidaryk mane» («Странный фестиваль. Открой меня»). Он посвящен возвращению театра «Кейстуолю» в свой «дом» после многолетнего ремонта.

* В четверг и пятницу в Литве ожидается сильный ветер. Местами его скорость будет достигать 30 и более метров в секунду.

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