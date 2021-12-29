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«Лига монстров» устроит реслинг в новогодние каникулы

Автор Эвелина Никанорова
«Лига монстров» устроит реслинг в новогодние каникулы
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Комедийный мультфильм «Лига монстров» от студии Paramount выйдет в онлайн-кинотеатре IVI 5 января 2022 года, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Согласно сюжету, люди давно живут вместе с гигантскими монстрами, а монстрический реслинг – всеми обожаемый вид спорта. Монстры-спортсмены – настоящие звезды, за которых болеют толпы фанатов. Обаятельная девочка Винни решает пойти по стопам отца и берется за подготовку монстра-аутсайдера Стива для участия в соревнованиях. Он двигается как слон в посудной лавке, похож на плюшевого мишку, только с рогатой головой, постоянно ленится и вообще не хочет быть реслером. Но Винни настроена решительно.

Саундтрек к мультфильму выпустил американский певец Джо Джонас.

– В начале прошлого года у меня появилась возможность написать песню о монстрическом реслинге, я не мог сказать «нет»! Надеюсь, слушателем песня понравится так же, как и мне, – говорит Джо Джонас.

На платформе IVI «Лига монстров» будет доступна по подписке.

Источник: InterMedia

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