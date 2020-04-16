Линии психологической помощи для детей и взрослых

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На прошедшей сегодня пресс-конференции на вопросы журналистов ответил руководитель Детской линии психологической помощи Робертас Повилайтис.

По информации сотрудников детской линии, за время карантина количество обращений существенно не увеличилось, однако возросла продолжительность разговоров. Несколько изменилась и тематика обращений. Обострились отношения с родителями, возросла тревога за своё здоровье и здоровье близких, чаще стали обращаться те, кто задумывается о самоубийстве или нанесении себе вреда. При этом значительно уменьшилось количество жалоб на издевательства со стороны сверстников, так как школы, где это происходило, закрыты.

Напоминаем, что обращаться на Детскую линию можно по телефону 116111 либо по интернету. Помимо этого, во время пандемии коронавируса работает также новая Линия психологической помощи как для детей, так и для взрослых 1809.