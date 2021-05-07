Литовская компания, возможно, создала лекарство от COVID-19. Расположенная в Вильнюсе компания Northway Biotech объявила, что работа над препаратом проводилась при сотрудничестве со швейцарцами.

Об этом сообщают LNK Žinios.

Сейчас проходят клинические испытания препарата. Эффективность лекарства будет известна еще в этом году.

Таким образом, созданный в литовской лаборатории препарат может стать первым в мире – пока лекарства от ковида нет.

Между тем, компания сообщает, что начинает работу еще над одним новым препаратом от COVID-19. На этот раз – совместно с американской компанией.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.