Музыкальная новинка

Литовская певица Мария Акелан представляет слушателям новую песню и музыкальный клип «Невозможно»

Автор R•RADIO
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Литовская певица Мария Акелан представляет слушателям новую песню и музыкальный клип «Невозможно»

 

«В новой песне я пою о лете, своём любимом времени года, которого с нетерпением жду. Это песня о солнечном настроении, о чувствах, глубоких эмоциях, и о множестве вопросов, к которым ответов, наверное, нет. Музыкальное видео снимали в столичном, излюбленном горожанами парке «Вингис». Может быть, это только мои личные чувства, связанные с далёкими детскими впечатлениями, но в этом парке мне как-то особенно ощущаются безграничная летняя свобода и таинственность. В этих местах я выросла: моё детство прошло на игровых площадках парка и в его окрестностях, посреди фонтанов, аттракционов, на речном пляже и среди огромного множества переплетающихся дорожек, ведущих к эстраде парка. Это очень старинное, легендарное и необыкновенное место. Здесь я всегда ощущаю уют и спокойствие. Именно поэтому мне было особенно приятно сняться в клипе в своём родном парке.» – рассказала Мария.

В данное время певица заканчивает работу над новым музыкальным альбомом, выход которого запланирован на июль этого года.

«Невозможно» – это четвёртая представляемая слушателям композиция из нового альбома Марии. Песня «Скрипичный ключ» и её оригинальное видео с элементами анимации, не только полюбились широкой публике, но и получили особое признание в финалах международных кинофестивалей «Moscow city lights», «New harvest» и литовском национальном конкурсе видео клипов «Klipvid».

Песни и музыкальные клипы «Gelstantys lapai»/ «Жёлтые листья» и «Oro balionai»/ «Воздушные шары», выпущенные в прошлом году, заняли высокие позиции в топ чартах литовских музыкальных телевизионных каналов и радиостанций. В новый альбом войдут девять композиций в стиле популярной электронной инструментальной музыки на русском и литовском языках. Автором текстов и музыки всех песен является Мария Акелан. Презентационные концерты альбома состоятся осенью.

Певица признаётся, что в текущий период сложно концентрироваться на творчестве и заканчивать работу над альбомом, невозможно оставаться безразличным к происходящему в Украине.

Я крайне тронута сложившейся ситуацией, постоянно слежу за новыми событиями, сопереживаю вместе с пострадавшим народом, и искренне жду и надеюсь на скорое разрешение конфликта. Как и большинство жителей Литвы, я и члены моей семьи всячески пытаемся поддержать пострадавших, занимаемся сбором помощи для украинцев. Моя восьмилетняя дочь помогает преодолевать языковой барьер и адаптироваться одноклассницам – девочкам из Украины – в школе, а также живущим по соседству беженцам из Украины. Средства, собранные с прослушиваний моих песен на музыкальных платформах, я тоже пожертвую на поддержку пострадавшим. Сейчас пока трудно говорить о презентационных концертах альбома несмотря на то, что мне и музыкантам, работающим над записями, очень хотелось бы представить новые композиции слушателям в живом исполнении. Концерты мы пока отложим до осени, надеясь на более располагающие обстоятельства.

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