Литовские школьники сильны в математике и естествознании

Согласно результатам международного исследования IEA TIMSS 2019 года, представленного в Министерстве образования и спорта, ученики школ Литвы четвертых и восьмых классов по таким предметам, как математика и естествознание, опережают учеников многих стран мира.

Согласно исследованию, ученики школ с литовским и русским языком преподавания показали примерно схожие результаты. Знания учеников школ с польским языком преподавания были немного слабее.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.