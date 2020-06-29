“Литовские железные дороги” увеличивают количество рейсов

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Возобновлено 15 рейсов, помимо этого изменилась периодичность еще семи маршрутов. Увеличилось количество поездов, курсирующих между Вильнюсом и Каунасом, Вильнюсом и Тракай, Клайпедой и Шилуте, Каунасом и Мариямполе, а также Шяуляй и Радвилишкис.

По словам руководителя “Литовских железных дорог” Линаса Баужиса, по сравнению с таким же периодом прошлого года пассажиропоток снизился на 30%. Между тем, во время карантина он упал более чем на 80%. Возвращение рейсов будет зависеть от пассажиропотока и общей ситуации с коронавирусом.